Jõgevamaa ränk liiklusõnnetus nõudis ka teise inimelu

Kokkupõrke tagajärjel kraavi paiskunud Mazdas oli kolm inimest. Kahetsusväärselt sai autojuht nii raskeid vigastusi, et ta suri sündmuskohal. Raskeid vigastusi said ka Mazdas olnud kaks kaasreisijat, kellest üks mees suri teel haiglasse.

«Miks veoauto oma sõidurajal ei püsinud ning millised täpsemad asjaolud viisid traagilise õnnetuse ja kahe inimese surmani, selgitatakse välja ekspertiisides ja kriminaaluurimises,» sõnas Jõemets. Ta rõhutas, et talvised teeolud on muutlikud ning ettearvamatud, nõudes igal sekundil juhtidelt kogu tähelepanu. «Iga väiksemgi kõrvaltegevus, teeoludele mittevastav sõidukiirus, äkilised manöövrid või pidurdamised võivad kaasa tuua pöördumatult traagilise tagajärje. Seda iseäranis lumisel, libedal või märjal sõiduteel, kus pidurdusteekond on tavapärasest pikem,» jätkas Jõemets.