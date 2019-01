ERM tegi riigile ettepaneku pikendada kogude digiteerimise tähtaega

ERM-i pöörumisest selgub, et 2013. aastal vastu võetud kultuuriministri määruses on kirjas, et kultuuriministeeriumi hallatavaks riigiasutuseks olev riigimuuseum lisab enne käesoleva määruse jõustumist arvele võetud museaalide digitaalse kujutise infosüsteemi hiljemalt 31. detsembril 2018. aastal.

2018. aasta seisuga on Eesti muuseumide kogudes ligi viis miljonit museaali, muuseumide infosüsteemis on digikujutis lisatud 1,3 miljonile kirjele ehk 26 protsendile museaalidest. Kuigi ERM alustas ühena esimestest oma kogude digiteerimist juba 2002. aastasl ja tegevus on olnud järjepidev, ei ole vaatamata sellele praeguseks jõutud kõigist museaalisrt luua digikujutist ning siduda seda infosüsteemi. ERM-i vanadest kogudest on esemekogudest digitud 70 protsenti ja fotokogusid ligi 50 protsenti.

Alates 2008. aastast on ERM-iga liidetud kolme muuseumi kogud, mis on oluliselt suurendanud ERM-i kogude suurust ning digiteerimist vajavate museaalide arvu, mis omakorda on kogude digiteerimist mõjutanud.

«Omaette teeema on arhiivikogude digiteerimine. Nendes kogudes leidub materjal on sageli autoriõiguse subjektiks või sisaldav delikaatseid isikuandmeid - seetõttu ei ole nende kogude 100 protsendiline digiteerimine mõistlik, kuna failide avaldamine muuseumide infosüsteemis ei ole seaduspärane,» leidis ERM-i direktor Alar Karis oma pöördumises.