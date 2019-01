Foto- ja videolugu: Tartu viikingid jätsid orkid Viljandimaal nälga

​«Pööripäevalt lahkuti seekord vargsi ning Mornakhi klanni vähene arvukus tuli sedapuhku kasuks. Muretseda tuli nüüd Orkide valdustes toimuva kodusõja ning kuninganna Nefretete ja tema käsilaste pärast. Taruki kaaskond liigub Mornakhi klanni äärealadele, kodusõda ei luba tal naasta põhjas asuvasse Taruki kantsi. Talv tuleb vastu võtta esivanemate kombel koobastes. Napib toitu ning varusid ning külmaga kaasnevad nõiduslikud ja looduslikud haigused. Liiguvad kuulujutud, et viimasest Pööripäevast on siia ilma jäänud kuninganna kultistid ja inimesed. Eks näis, kuidas nad selles ilmas ellu jäävad, sest Põhjala on metsik ning halastamatu.»