Vanemuine kutsus uue aasta alguse puhul tasuta teatrisse 200 last

Lasteooperi «Guugelmuugelpunktkomm» helilooja on Tauno Aints, libreto on kirjutanud Rein Pakk, Aapo Ilves ja Tauno Aints. Laulusõnade autor on Aapo Ilves. Lavastuse muusikajuht ja dirigent on Taavi Kull, lavastaja Marko Matvere, kunstnik Rosita Raud, valguskujundajad Imbi Mälk ja Andres Sarv, koreograaf Marika Aidla.