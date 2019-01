Kultuurikompass tutvustab ühisrahastuse edulugusid

Kultuurikompassil üles astuv Raul Oreškin on kogunud koos Tartu Uue Teatri meeskonnaga aasta jooksul üle 300 000 euro, et osta teatrile nende koduks olev hoone. «Tuleb julgeda unistada suurelt ning teha aktiivselt kampaaniat,» sõnastas teatrijuht põhimõtteid, mille toel on pannud majaostule õla alla juba ligi 25 000 inimest.