Tänavaküsitlus. Mida te uueks aastaks kindlasti ei luba?

Mina ei luba enam kaalu langetada. Ja ma ei luba seda ka, et kallimaga ei tülitse.

Ma arvan, et ma ei luba midagi säärast, et teen rohkem trenni ja lõpetan kooli. Olen varem neid asju lubanud ja magistrikraad on siiani pooleli, seega pole õnnestunud lubadust täita.