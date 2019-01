Politsei otsib Tartumaal juhtunud avarii tunnistajaid

1. jaanuaril kella 10.19 ajal teatati, et Tartus, Paju tänav 21 on täna vahemikus kell 2-10 sõidetud vastu traataeda, mille tagajärjel on aed kaheksa meetri ulatuses muljutud. Sõidukist sündmuskohale maha jäänud tükkide järgi võib arvata, et aeda sõitjaks võis olla kuldne Mercedes Benz aastast 1999.