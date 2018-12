Sadakond tartlast tantsis ühiselt raeplatsil

Õed Anne-Ly Rüütli ja Marella Rüütli tulid tantsima koos lastega. «Ma tantsuga ise hobikorras ei tegele, aga sellegipoolest on vahva vahepeal tantsida,» märkis Anne-Ly Rüütli. Tema õde Marella Rüütli sõnas, et tuli välja eeskätt õe õhutusel. Ta lisas, et käis augustis üheslaulmisel ning see jättis talle väga hea mulje.