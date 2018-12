Aastavahetuse ilutule eest maksavad omavalitsused, ettevõtjad ja riik

Tartu tänavune aastavahetuse ilutulestik koosneb silmapaistvatest efektidest ning on sünkroonis muusikaga. Ilutulestiku värvivalikus on kasutatud sinist ja valget, mis musta taeva taustal rõhutavad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva temaatikat ning pidulikkuse rõhutamiseks on lisatud kulda ja sädelust.