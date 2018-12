Erakordne rüsijää valmistab kalameestele kõvasti tuska

Ent paljusid pühade ajal suurte lootustega Peipsi äärde sõitnud kalamehi ja -naisi tabas halb üllatus, kui jääle astudes sai selgeks, et lubatud kolme kilomeetri asemel tuleb piirduda ehk paarisaja meetriga. Nimelt on suur osa Peipsi kaldalähedasest jääst kaetud rüsiväljaga, mille vahel laveerimine on tõeline katsumus. Sõltuvalt piirkonnast võivad rüsiväljad alata küll ka mõnesaja meetri kauguselt kaldast, aga näiteks kalastajate seas väga populaarses Kodavere kandis ulatuvad need rannajooneni välja.