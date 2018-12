Jõuluajal vägivallaga ei koonerdatud

21. detsembril kella 18 paiku teatati politseile, et joobes 48-aastane mees lõi Kambja vallas Lemmatsi küla eramus puhkenud tüli käigus oma 81-aastast ema. Eakas naine sai viga ning meedikud viisid ta esmaabiks haiglasse. Politsei pidas joobes mehe kohapeal kinni ning viis ta arestikambrisse kainenema.

22. detsembri hommikul kella 10 paiku teatasid tähelepanelikud naabrid politseile, et Tartus Paju tänava korrusmaja ühes korteris on puhkenud lärmakas tüli. Teatele reageerinud politseinikud selgitasid kohapeal välja, et 31-aastane mees oli sisse tunginud oma eksnaise korterisse ning seal tülli pööranud endise naise uue elukaaslasega.