Otepää vallavanem Kaido Tamberg: peaksime stereotüübist Tšetšeenia kohta loobuma

Millised infoliinid ja kuidas täpselt avatakse?

Praegu on esimene samm tehtud ja uks paotatud. Edasine plaan on selge. Tšetšeenid kutsuvad meid tõenäoliselt veelkord külla, nüüd juba natuke suurema delegatsioonina. Tõenäoliselt toimub see kevadel või suvel. Esialgsete plaanide järgi avatakse Groznõis Otepää infostend märtsis või aprillis.

Kas Tšetšeenia turistidel ei või tekkida Eestis viisaprobleeme?

Aga see on nende enda lahendada, ega meie ei lahenda viisaprobleeme. Loomulikult need, kellel on sanktsioonid peal, siia tulla ei saa. Muidugi peame arvestama, et tegu on ju Venemaa Föderatsiooniga.

Mil määral olete kursis praeguse Tšetšeenia presidendi Ramzan Kadõrovi isiku ja tema tegemistega? Kas olete tema kohta infot kogunud?

Temaga isiklikult ma kohtunud pole. Eks tema kohta liigub igasugust infot, aga mina ei ole see hinnangute andja. On ju kerge utreerida ja öelda, et ärge käige selle rahvaga läbi. Isiklikult ei pea ma seda õigeks.

Mis mulje teil temast on jäänud?

Eks ta tundub selline kõva käega valitseja. Aga kui vaadata selles kontekstis, et mis seal toimub ja millised hõimud seal on, siis te saate ju isegi aru, et olukord on komplitseeritud. Sisuliselt on seal sõjajärgne seis. Et seal oleks kord, peab seda tagama vastavate meetoditega.

Kadõrov on öelnud, et Tšetšeenias ei ole homoseksuaalseid inimesi. Meedias on levinud info, mille kohaselt on seal toime pandud räigeid inimõiguste rikkumisi just homoseksuaalide vastu.

Mina ei ole homo-organisatsioonide esindaja. Ma ei arva, et ma peaks klammerduma arusaama külge, et me ei tee Tšetšeeniaga turismialast koostööd, kuna nad ütlevad, et homosid ei ole olemas.

Kindlasti on neil seal sellega probleeme, aga meie antud tegevuse eesmärk ei ole seal seda asja ajada. Minu isiklik suhtumine homoseksuaalsetesse inimestesse on tolerantne. Mulle aga ei meeldi see, et nende nõudmised lähevad kuni lapsendamisõiguseni välja. Kuskile tuleks ikkagi piir tõmmata. Suhtumised ühiskonnas ei muutu kiiresti, liiga kiired nõudmised võivad tolerantsusele hoopis tagasilöögi anda.

RIA Novosti andmetel karistas Tšetšeenia juht 2013. aastal spordiminister Salambek Ismailovit ebarahuldava töö eest poksiringis. Kas ka turismiministrit on ta sarnaselt nuhelnud?

See on hea küsimus, mina ei tea seda. Aga vaevalt küll, tema näos ei olnud sinikaid ega plekke näha. Ma ei oska selliseid asju kommenteerida.

Kes on Tšetšeenia Vabariigi turismiminister Muslim Baitazijev? Tema kohta inglise keeles infot napib. Palju te temast inimese ja poliitikuna teate? Kui tihedalt ta Kadõroviga seotud on?