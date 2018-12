Väike-Rakkes tegutseb menukas pank, mille sihtrühm on külahärrad

Jõulupank on mõeldud toidukraami ja muu eluks vajaliku kogumiseks külahärradele, kes väntavad ringi oma baikidega ning soojal ajal poe taga õlle ja teiste õllesõprade seltsis päevi õhtusse saadavad. Härrasid on kahe küla peale kokku viis-kuus. Katus on kõigil pea kohal, paar meest elab sotsiaalkorteris, teistel on oma elamised.

Kaine ellusuhtumisega külarahvas ei kiida härrade eluviise heaks, kuid üldlevinud arusaam on selline, et külas on kõik omad – kas naabrimees, sugulane, kooli- või klassivend – ning külas abivajavaid aidatakse ja peetakse jõulu ajal meeles. Nii ongi jõulupank igal aastal toidu- ja muu vajaliku kraamiga täitunud. Tõele au andes tuleb märkida, et mõni külaelanik sellesse ei panusta, põhjuseks tõsiasi, et härra on tema kui potentsiaalse investori juures puuriida ladumise pudeli kummutamise vastu vahetanud. Aga sellisel mõjuval põhjusel jõulupanga täitmise eiramist ei panda kellelegi pahaks.