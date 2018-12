Tuled kiriku akendes

«See on tunnistus, et kirik on ärkamas uuele elule,» ütles kirikut taastava Tartu Maarja kiriku sihtasutuse nõukogu liige Toomas Savi.

Järgmisena on kavas ehitada torn, selleks on arvestuste järgi tarvis pisut enam kui miljon eurot. Jõuluajal kirikus süttivad tuled on märguanne sellestki, et kõik saavad oma annetusega toetada nii torni kui ka kogu kiriku taastamist.