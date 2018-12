Tartus maja seinu sodinud vandaali tekitatud küüdib üle 10 000 euro

Salva kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et hetkel on veel täpsed kahjude hindamised pooleli, kuid kui ilmneb, et fassaadide taastamiseks ei piisa üksnes pesust, siis võivad kahjusummad tõusta väga kõrgeks. «Eks see oleneb ikka igast konkreetsest fassaadist, aga mitmed soditud hooned kuuluvad muinsuskaitse alla ning nõuavad küllaltki spetsiifilisi taastamistöid,» selgitas Kivirüüt. Vandaalid sodisid nii majaseinu, uksi kui ka aknaid.