Lumesadu muutis teeolud keeruliseks

«Täna on tulnud Lõuna-Eesti kohta viis teadet libedate teede osas,» ütles Valt. Ta lisas, et talvist teed tuleb võtta normaalse nähtusena ning selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil.