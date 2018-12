110 peret pidasid ühise peo Jääaaja keskuses

Janne ja Peeter Aani peres kasvab seitse last: Sten-Anders, Janeli, Sander, Johanna, Jolandra-Lisanna, Johandra, Janete-Aleksandra. Kõige noorem on kolmene ja kõige vanem 18ne.

Janne Aan ütles, et kõige toredam oligi see, et pereliit sai sel aastal koos peol olla, kuna selliseid kohti, kuhu 500 inimest korraga ära mahub, ei ole väga palju.