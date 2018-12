Autismiühingu juht Marianne Kuzemtšenko teab lapsevanemana, kui raske on elementaarseid oskusi treenida autistlikul mudilasel. Uue raamatu üle rõõmustab ta väga.

Ka kõige tavalisem lapsevanem küsib meeleheitehoos endalt vahel: «Laps mulle anti, aga kus on kasutusjuhend?» Autismispektri häirega lapse vanem vajab taolist käsiraamatut aga sõna otseses mõttes. Kuidas treenida teda potil käima – autistlik laps ei taha loobuda millestki, mis näib, et kuulub tema keha juurde. Kuidas meelitada teda uusi toite sööma – autistlik laps hoiab end eemal kõigest, mis on tundmatu ja võõras. Kuidas saada ta riidesse ja kuidas teda riides hoida?