Tartus kadunud mehe aitas koju taksojuht

Tartu piirkonnapolitseinik Arno Kits kirjeldas, et mees lahkus hooldekodust täna enne kella 11 ning pärast seda on tema asukohta teadmata. «Mees telefoni kaasa ei võtnud ning sõna kellelegi hooldekodust lahkumise kohta ei jätnud. Ka tarvitab mees oma terviseseisundi tõttu igapäevaselt ravimeid, kuid neid tal paraku niisamuti kaasas ei ole,» ütles ta. Kitse sõnul on teada seegi, et Jüril võib esineda mäluprobleeme ning sel asjaolul võib ta sihitult ringi liikuda ja hätta sattuda.