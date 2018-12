Linn ja päästeamet tihendavad koostööd vingumürgituste ennetamisel

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu sõnul on igati kiiduväärt, et kohalik omavalitsus tuli kaasa päästeameti algatusega. «Hea meel on tõdeda, et Lõuna-Eestist saab selliseid näiteid koostööst omavalitsustega veel tuua. On kriitilise tähtsusega, et meieni jõuaks võimalikult kiiresti info tuleohtlikest ja probleemsete kütteseadmetega kodudest, et päästjad saaksid seal läbi viia tuleohutusalase nõustamise. Seejärel saame otsida koostöös omavalitsusega sobivaid lahendusi tuleõnnetuste, vingumürgistuste ja -surmade ennetamiseks,» ütles Uustalu.