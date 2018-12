Eedeni majajuhi tabloo kuvas ligi poolteist tundi pornosaiti

Kaubanduskeskuse Eedeni majajuhtide eest vastutava osaühingu Digiekraanid tegevjuht Priit Pedanik selgitas, et olukord juhtus inimliku eksituse ning alaealiste tembu tõttu.

Kõik majajuhid on värskelt paigaldatud ning OÜ Digiekraanid ei teadnud, et ühe ekraani programmis on turvaauk. Digitaalseid majajuhte juhitakse arvutitega, mis jooksevad Windowsi platvormil. Tavapäraselt suletakse majajuhtides võimalus avada ekraanil veebilehitsejat ja erkaanidel jääb avatuks pelgalt majajuhi programm.