Tartu linn kavandab Nõlvaku tänavale dementsete eakate kodu

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on nõudlus hooldekodu teenuse järele suur. «Seoses eluea üldise tõusuga kasvab ka Tartus kiirelt kõrgesse vanusesse jõudnute eakate arv, mis omakorda suurendab vajadust uute hooldusvõimaluste loomiseks,» ütles Lees. Ta lisas, et dementsete eakate lähedaste hoolduskoormus on väga suur ja sageli pöördutakse linna poole sooviga leida sobivaid hooldusteenuseid.