Spordimuuseum raius Eesti spordi loo raamatusse

Raamatu autoriteks on spordimuuseumi ajaloolased Kalle Voolaid ja Kaarel Antons. Antonsi sõnul on kauaoodatud teos eriline just oma laiapõhjalise üldvaate tõttu.

«Ma usun, et spordiraamat heas mõttes korrastab meie arusaama Eesti spordist - just spordiloo üldise kulgemise mõttes, mitte vaid ala või isikute kaupa,» rääkis Antons. «Samal ajal on see üldine kulgemine esitletud sellisel kujul, et raamatut oleks hea ja huvitav lugeda nii kooliõpilastel kui süvahuvilisest spordisõbral.»