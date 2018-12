Galerii. Mis hinnaga saab kingitused jõululaadalt soetada?

Sepistatud esemetega kauplev Raivo Jänesmägi tõdes, et inimesed pole väga palju soetanud. «Sepistatud kell tuleb korralikult seina kinnitada, üürikorterisse ei tohi aga ühtegi kruvi ju seina lasta,» märkis Jänesmägi. Kõrvaltlauast hõikas üks müüja, et paljude palga- ja pensionipäev on veel tulemas ning seetõttu väga ei ostetagi.

Kristiina Kalistru, kes müüs laadal enda ema, Inga Kalistru loodud ehteid, nentis, et laat ongi pigem inimestega suhtlemiseks. «Siin saab klientidega hea kontakti luua ja nendega natuke juttu puhuda,» ütles ta. Kalistru lisas, et müük polegi laadal esmatähtis, pigem saab siin inimestele meelde jääda. «Pärast otsivad kliendid meie veebipoe üles ja tulevad sinna ostlema.» Kalistrule kinnitasid paljud kliendid, et ostavad ehteid just kingitusteks.