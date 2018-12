Galerii. Rahvusülikooli aastapäeva balli peeti traditsioonide kohaselt viimast korda

Rahvusülikooli 99. aastapäeva balli projektijuht Kristel Jakobson ütles, et ball möödus meeleolukalt ning üritust väisas üle kuuesaja inimese. Tuleval aastal peetakse balli asemel piduõhtut, seega järgiti eilsel ballil eriti hoolikalt traditsioonilisi elemente. Jakobson vihjas, et 100. aastapäeva pidu saab olema suurejoonelisem ning pisut teistsugusem.

«Erilisena tooksin välja balli õhtu esimeses osas läbi viidud tänugala osa, kus tänavu projitseeriti lisaks võitjate nimedele ka lühivideod nende igapäevasest tööst,» märkis Jakobson. Samuti valiti ballil peo peremees ja -naine, mida pole mõnda aega ballil tehtud. «Nii peo peremehe ja -naisega kui rektoriga said soovijad peo alguses klaase kokku lüüa, hiljem aga ka tantsu vihtuda,» lisas Jakobson.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et rahvusülikooli kestmiseks järgmised 99 aastat tuleb teha sama, mida on tehtud eelmised 99 aastat. «Peame säilitama eesti keelt ja väimsust ning leidma sobiva tasakaalupunkti rahvusliku ja rahvusvahelise vahel,» rääkis ta. Asser lisas, et rahvusülikool ei saa eksisteerida ilma nii välissuhteid kui Eestit väärtustamata.