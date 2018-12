Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht kandideerib sotside nimekirjas riigikokku ja plaanib seista Tallinn-Tartu maantee eest

Kandideerite SDE nimekirjas riigikokku, miks säärase otsuse tegite?

Minu senine töö ja tegevus ning maailmavaade on SDEga sarnased. Tudengina alustasin ülikooli kõrvalt tööd ajakirjanikuna ja ajakirjanik kajastab üldiselt nõrgemaid ning minu moto on elus see, et haavatuid lahinguväljale ei jäta. Sel põhjusel valisingi selle erakonna nimekirja.

Kui president Kersti Kaljulaid tegi üleskutse, et erinevad spetsialistid võiksid osaleda riigi töös ja kandideerida riigikokku, siis see oligi oluline tõuge. Minu kogemused annavad ilmselt ka kasu säärases rollis.

Peale selle olen pool oma senisest elust olnud seotud meediaga ja kui vaadata, mis toimub ERRis ja erameedias, siis peame rohkem tegutsema, et tagada vaba meedia. Praegu ülikoolis jääb nende probleemide lahendamine ampluaast välja.

Kas tahate päriselt poliitikasse minna või see on ühe erakonna toetamine oma isiksusega?

Kui midagi ette võtta, siis korralikult. Ma pole selline, kes läheks ja vaataks ettevaatlikult. Mul on selge eesmärk, miks ma tahan Tartu asjadega tegeleda ja neist rääkida. Eelkõige on mul südamel Tallinn-Tartu maantee.

Majandusteadlane Urmas Varblane ütles oktoobri lõpus Tartu Postimehe veergudel, et ta tunneb muret Tartu pärast. Ma jagan temaga seda mõtet.

Kas olete ka SDE liige või kandideerite ainult nende nimekirjas?

Kandideerin vaid nende nimekirjas.

Kas te ei arva, et ühe poliitilise erakonna valimine võib tekitada küsimust teie usaldusväärsuses praeguses ametikohas?

Üritan neid asju ikka nii palju, kui võimalik, lahus hoida. Kui üks hakkab siiski teist segama, siis see on valikute koht. Iseenesest on see inimeste enda asi, mida nad väljaspool tööd teevad. Samas on meil varemgi olnud inimesi, kes tahavad valimistest osa võtta ja peatavad mõneks ajaks töölepingu.

Kas plaanite siis kantsleri ametikoha riigikokku valituks osutumise puhul jätta?

Esialgu kindlasti mitte, aga kui läheb nii hästi, et osutun valituks, siis kahjuks küll.

Ülikooli kantsleri positsioon on väga mainekas ametikoht. Miks tahate selle jätta?

Täna hommikul tulin just Tallinnast ning mõtlesin, et meie probleem on see, et Tartu hakkab muutuma ääremaaks. Paar päeva tagasi kohtusin Tartus Angry Birdsi massidesse viinud Peter Vesterbackaga ja arutasime võimalikku tulevikku, kuidas Tartu ja Soome võiksid koostööd teha. Ütlesin, et ta võiks varsti jälle külla tulla, et veel mõne inimesega rääkida, aga Vesterbacka ütles, et siia on ju väga raske tulla.