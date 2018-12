Keskerakonna esinumber Jõgeva- ja Tartumaal on Janek Mäggi

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas esinumbrit Tartus tutvustades, et Keskerakonna juhitud valitsuse üks põhieesmärke on maapiirkondade ja väikelinnade elanike elukvaliteedi tõstmine, riigi poolt pakutavate teenuste ühtlustamine ja nende kättesaadavuse parandamine. Seatud sihtide nimel on Ratase kinnitusel valimisringkonna esinumber Janek Mäggi riigihalduse ministri ametis tugevalt pingutanud.

Mäggi sõnas, et Keskerakond on kahe valitsemise aastaga teinud valitsuse juhterakonnana mitmeid samme erakonna regionaalprogrammi täideviimiseks. «Suurendasime regionaaltoetusi kokku 267 miljoni euro võrra ning tõstame omavalitsuste tulubaasi veelgi. Lähematel aastatel suureneb see 185 miljoni euro võrra ja kaovad sildid toetusrahalt, et kohalikud inimesed saaksid ise otsustada oma vajaduste üle,» rõhutas ta. Mäggi lisas, et haldusreformi tulemusena on võimalik tõsta omavalitsuste suutlikkust ja parandada riigiteenuste kvaliteeti.