Tartu ülikooli senat: riik annab ülikoolidele suuri lisaülesandeid raha selleks eraldamata

«Riik annab halduslepinguga ülikoolidele suuri lisaülesandeid ilma selleks raha planeerimata. See näitab, et kolledžite rolli regionaalarengu toetamises või oskussõnavara arendamist või viipekeele õpet peetakse pisiasjadeks, millega saab tegeleda justkui möödaminnes muu töö kõrvalt,» tõdes Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. «Me ei ole sellega nõus. Peame kõiki neid tegevusi tähtsaks ja just seetõttu ei saa me halduslepingu praeguse versiooniga nõustuda.»

Senat leiab, et Tartu ülikool saab võtta vastutuse eestikeelse oskussõnavara arendamise, viipekeelealase teaduse edendamise ja viipekeele tõlkide õpetamise eest vaid juhul, kui selleks eraldatakse lisavahendid. Eraldi rahastust on vaja ka regionaalsete kolledžite kaudu ühiskonna teenimiseks ja regionaalarengu toetamiseks. See ei saa tulla õppe ja teaduse rahastamise arvelt.

Senat ei nõustu ka vastuvõtu vähendamisega geenitehnoloogia õppekaval ning ärinduse ja halduse õppekavagrupis magistriõppe tasemel. Esimesel juhul ei ole haridus- ja headusministeerium vähendamise ettepanekut piisavalt põhjendanud. Teisel juhul juhib senat tähelepanu sellele, et OSKA (tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem) arvestusala uuringus on osutatud kasvavale vajadusele analüütilise suunitlusega magistrikraadiga spetsialistide järele.

Senat jääb eriarvamusele ka ülikoolidevahelise vastutuse jaotamise tulemusega, millega eiratakse läbirääkimiste alguses HTM-i sõnastatud põhimõtteid.

Tartu ülikooli senat leiab, et läbirääkimised avalik-õiguslike ülikoolide rolli, ülesannete ja tegevuse rahastamise üle kuuluvad oma iseloomu poolest Vabariigi Valitsuse, mitte kitsalt haridus- ja teadusministeeriumi tasandile. Seetõttu ei saa Tartu ülikool leppida, et läbirääkimiste pidamine halduslepingu sisu üle on delegeeritud haridus- ja teadusministrile, ning taotleb läbirääkimiste viimist otse Vabariigi Valitsuse tasandile, nii et läbirääkimistel osaleksid ka teiste valitsemisalade ministrid.