Mardi- ja kadrijooksud on joostud. November saab otsa. Ometi näeb trennitegijaid iga ilmaga. Ka Raivo Alla ei võõrdu praegusel aastaajal jooksmas käimisest. Tema on teatavasti see mees, kes sügisel Tartu linnamaratoni kolmandat aastat järjest võitis ja kes autasustamispjedestaalil intervjuud andes Tartu kohta häid sõnu lausus.