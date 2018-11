Vandaalid rikkusid Tartus värvipihustiga vähemalt kümme maja

Rikutud fassaadide kohta laekus politseile laekus teade täna hommikul. Tartu politseijaoskonna piirkonnavanem Siim Linnard ütles, et sündmuskohal käinud politseipatrull selgitas, et värvipihustiga on rikutud kümmekonna Kalevi, Lao, Aleksandri ja Aida tänava piirkonna maja seinad.