Homsest piiratakse liikumist Peipsi järvistul

«Praegune jääkate on veel liiga nõrk, et inimest kanda, kuid näha on, et uljamad kalastajad sellest end heidutada ei lase. Inimeste elu kaitseks seamegi nõrgale jääle mineku keelu,» selgitas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits. Tema sõnul teevad piirivalvurid pidevalt jääluuret ning annavad aegsasti teada, kui piiriveekogudele tekib püsiv inimest kandev jääkate. Ühtlasi alustavad piirivalvurid järvelemineku enamlevinud kohtadesse hoiatussiltide paigaldamist.

Ernits lisas, et ohutu jääleminek on tagatud alles siis, kui veekogule tekkinud jää paksus on ühtlaselt 7–10 sentimeetrit. «See, et mõnes üksikus kohas kalda ääres võib jää juba inimest kanda, ei tähenda, et samm või paar edasi oleks jääl ohutu viibida.»