Tartu süütab pühapäeval jõulutuled Eesti suurima ühise jõulutervitusega

Pühapäeval süütavad raekoja platsil Tartu jõulutuled linnapea Urmas Klaas ja Tartumaa praost, Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Esimese advendiküünla aitab neil süüdata ansambel Etnosfäär. Lavastaja Jaanika Tammaru (Must Kast) sõnul on oodata müstilist etteastet, mis paitab nii kõrva kui silma. Tseremoonia videokunstnik on Kerttu Kru+usla.