Tartu- ja Jõgevamaa sotsid kinnitasid valimisnimekirja

Nestor tõi nimekirja tugevusena välja selle kõikehõlmavuse. «Nimekirjas on Tartu- ja Jõgevamaa kandidaadid tasakaalus ning üheskoos on meil oskus kaasa rääkida nii hariduses, kultuuris, spordis, noorsootöös, kogukondades, avatud valitsemises ja vallamajanduses,» ütles ta.

Nimekirja teine number on Mustee vallavanem ja sotsiaaldemokraatide Jõgevamaa piirkonna juht Jüri Morozov, kes varasemalt juhtis pikalt Saare valda. Kolmandana kandideerib nimekirjas Elva abivallavanem Marika Saar, kes varem on töötanud ka Elva abilinnapea ja Nõo vallavolikogu aseesimehena.

Kastre vallavanem ja SDE Tartumaa piirkonna esimees Priit Lomp on nimekirja neljas. Viies on Põltsamaa vallavanem Margus Möldri, kes varemalt on töötanud Puurmani vallavanemana ja sisekaitseakadeemia päästekolledži direktorina. Kuuendalt kohalt kandideerib Tartumaa Põllumeeste Liidu pikaaegne juht Jaan Sõrra. Seitsmendal kohal on nimekirjas Jõgeva abivallavanem Mati Kepp, kellel on kümne aasta pikkune omavalitsuse juhtimise kogemus Torma valla ja Mustvee linna juhina. Nimekirja kaheksas on varasem Rannu vallavanem ja praegune Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets.