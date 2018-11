Foto: politsei otsib Elvas kadunud 14-aastast Emma-Mariet

«Oleme tüdruku pärast mures, sest ta ei tulnud 23. novembri õhtuks tagasi Elvas asuvasse kodukohta ning tema asukoht on seni teadmata,» teatas Lõuna prefektuur.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et politsei on seni ühendust võtnud hulga noorukitega, kellelt tüdruku ja tema võimalike viibimiskohtade osas lisainfot hankida. «Saadud vihjeid on päeva vältel järjepidevalt kontrollitud ning läbi käidud erinevaid aadresse nii Elvas kui mujal Tartumaal, ent seni pole tüdrukut õnnestunud leida,» rääkis Virk.