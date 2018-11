Tartu ülikool liitub tippülikoolide võrgustikuga

Sel nädalal kogunesid U4-võrgustikku kuuluvate Genti(Belgia), Göttingeni(Saksamaa), Groningeni(Holland) ja Uppsala(Rootsi) ülikooli esindajad Saksamaale Göttingeni, et tähistada võrgustiku kümnendat aastapäeva ning rääkida selle tulevikust. Neljapäeval jõuti kokkuleppele võrgustiku laienemises ja otsustati, et viienda täieõigusliku liikmena kaasatakse Tartu ülikool. Läbirääkimised võrgustiku leppe ja uue nime üle jätkuvad.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et ülikoolil on partneritega ambitsioonikad eesmärgid nii ülikoolide põhitegevuste kui ka juhtimispraktika ühisel arendamisel. «Tartu ülikooli jaoks on huvitav ka õppida võrgustiku senistest kogemustest näiteks üliõpilaste kaasamisel juhtimisrollidesse ja üldise juhtimiskvaliteedi tagamisel,» selgitas Asser.