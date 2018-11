Urmas Klaas rõhutas, et Hando Runnel on üks neist Eesti suurkujudest, kes on sõnastanud Eestit ja eestlasi, Eesti ruumi ja mõtet. «Tema panus eesti kultuuriloo mälu avaldamisel, kogumisel ja sellele tähenduste loomisel on hindamatu. Tartu ja tartlased on väga uhked, et Hando eilsetel ja tänastel sõnadel on suur kaal,» ütles linnapea.