Tartu noorsoopolitseinik Veronika Sirel rääkis, et oktoobrikuu lõpus noortekodust sealse personali teadmata lahkunud Evelin kasutab küll igapäevaselt sotsiaalmeediakanaleid ning suhtleb aktiivselt oma sõpradega, kuid väldib seejuures hoolsalt kontakti politsei ja noortekodu töötajatega.

«Vestluses Evelini tuttavatega oleme saanud kinnituse, et neiu elu või tervis ohus ei ole, aga, et alaealise turvalisim paik on tema kodu, siis palusid noortekodu töötajad nooruki asukoha tuvastamisel meie abi,» täpsustas Sirel. Politseile teadaolevalt on Evelin noortekodust lahkunud ka varem, kuid neil kordadel on ta mõne aja möödudes ise tagasi tulnud. Sedavõrd pikaks ajaks pole ta varem kodust eemale jäänud.

«Tänaseks on politsei mitmeid kordi suhelnud noortekodu elanike ja personaliga ning kogunud infot neiu võimalike asukohtade kohta, kuid tema täpset asukohta meil seni välja selgitada ei ole õnnestunud. Seni kogutud info põhjal on meil alust arvata, et Evelin võib liikuda nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal,» rääkis Sirel.

Ta lisas, et politseile ja noortekodu töötajatele saavad neiu leidmisel abiks olla kõik head inimesed, kes teavad midagi tema asukohast või ööbimispaigast ning sellest politseile telefonil 112 helistades teada annavad.