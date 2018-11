Tartust pärit artistide lugudest murdsid end võistlustulle Kadiahi «Believe», Iseloomade «Kaks miinust» ja Johanna Eendra «Miks sa teed nii?». Enamik poolfinaali pääsenud muusikutest on noored ja laiemale üldsusele seni tundmata.

Staažikad muusikud on Tartust üksnes ansambli Iseloomad liikmed. Bändi moodustavad kitarristid Siim ja Lauri Randveer, Vilho Meier ja trummar Andres Mikk. Kaks esimest on varem mänginud indie-bändis Tartu Popi ja Roki Instituut. Meier on tihedalt Ivo Linnaga koostööd tegeva Supernova kitarrist ning mänginud ka ansamblis Loss Paranoias.