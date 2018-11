Huvilised peavad uuel näituses pimeduses kobama

Pallase IV kursuse tudengiesindaja Priit Rand selgitas, et juba esimesel kursusel saavad üliõpilased koolis selgeks, mis on meediaketas. «See on kaust meie kooli serveris, kuhu salvestatakse kõik tudengitööd. Ma arvan, et kõik esmakursuslased käivad seal esimesel semestril ekslemas,» selgitas Rand.

Neljanda kursuse tudeng Sandor Torm tõdes, et täpselt polegi teada, kui palju õpilastöid kettale jäädvustatud on. «Me räägime ikka tuhandetest. Päris tihti on ühest tööst ka mitu versiooni, näiteks on tööst väikeste muudatustega failid «Lõplik versioon» ja «Lõplik-lõplik versioon»,» selgitas Torm.

Näitusel on tudengite valminud tööd aastatest 2013–2018. Lisaks näitusele valitud 140 tööle saab uudistada sõpruskoolide Vilniuse kunstiakadeemia Kaunase filiaali ja Vilniuse tehnoloogia- ja disainikolledži üliõpilaste graafilise disaini töid, mida on 20.

Graafilise disaini näitus «Meediaketas» on kuraatorite sõnutsi nüktifiilne näitus. See tähendab, et näitus on pimedas saalis, kus saavad inimesed ise taskulampidega soovitud töid uudistada. «Sedasi saab külastaja lihtsalt valida, mida ta vaatab, mida mitte. Samas peab ta rohkem tööd tegema, et näitus läbi vaadata,» rääkis Torm.

Rand kirjeldas meediaketast hämara maatriksina, mille sügavusest on tööd näitusele välja otsitud. See on üks põhjustest, miks näitusel valgusega mängitakse.