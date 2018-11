Galerii: isadepäeva kalapüügivõistlusel sikutati Anne kanalist välja hauge, roosärgi ja üks ahven

Lea Saar võistlust korraldavast Lõuna-Eesti kalastajate klubist rääkis, et hooaja viimase vabast veest püügivõistlusena on üritusele kujunenud oma kindel fänkond, kes hakkab juba oktoobris uurima, kas ikka seekord ka saab tulla võistu püüdma.

Tänavu oli võistlejaid 24, kuid on olnud kordi, mil Anne kanali ääres on ritvu viibutanud koguni kaheksakümne kalastaja ümber. Korra, 2016. aastal on tulnud võistlus ka ära jätta, sest kogu kanal oli jääkaane all, kuid näiteks väike jääkirme kanali kaldaservas pole takistuseks olnud. Ning ka siis on kala saadud, kinnitas Saar.