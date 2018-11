Elva vallavalitsus: inimestel ei ole põhjust kartmiseks

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et politsei on teinud väga head tööd. «Elva linnas on kõne all olnud ka teine juhtum, kus kahtlustatakse meesterahvast koolitüdruku ahistamises. Ka selle mehe on politsei kinni pidanud,» ütles vallavanem ja kiitis inimesi, kes on tähelepanelikud olnud ning aidanud kahtlustatavad tabada.

Järveoja lisas, et ka need inimesed ja kogukonnad, kes ei ole veel naabrivalvega liitunud, võiksid enda ümber toimuva osas tähelepanelikumad olla: «Hoolimata sellest, et politsei teeb suurepärast tööd, saame ka ise oma turvalisusesse panustada ja ümbruskonnas toimuval silma peal hoida.​»

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et Elvas toimunud pussitamises kahtlustatav on kinni peetud ja mees on pikaks ajaks vahi alla võetud. Niisamuti on kinni peetud ahistamises kahtlustatav mees.

Politsei andmetel on avalikus kohas toime pandud kuriteod Elvas väga erandlikud, mida kinnitab ka statistika. «Viimati leidis Elva linnas nõnda raske kuritegu aset enam kui 12 aastat tagasi. Seesugune juhtum on erandlik mitte üksnes Elva linna vaid kogu Tartumaa jaoks,» ütles Virk pussitamisele viidates.

Pressiesindaja soovitus on, et kui inimesed soovivad oma kogukonna turvalisusesse panustada, tasub kindlasti märgata pisiasju. «Kui näete tänaval, et keegi nääkleb, siis ei tasu arvata, et see läheb kindlasti üle - võib-olla oleks mõistlik kohe politsei kaasata,» ütles Virk ja julgustas inimesi politsei poole muredega pöörduma.