Tartu apell kuulutas valitsuse otsuse järel missiooni lõppenuks

«Läinud aasta on andnud põhjust tõsiselt aru pidada, millises Eestis me tahame elada,» ütles töörühma koordinaator Tiia Kõnnussaar. «Tselluloositehase juhtum ärgitas üleriigilisi keskkonnateemalisi arutelusid nii sotsiaalmeedias kui ka lehtedes, raadio- ja telekanalites. Tänu teadlaste osalusele on need arutelud olnud erakordselt harivad. Me teame nüüd palju rohkem Kraft-meetodist, Peipsi ja Emajõe ning Liivi lahe seisundist, arutame endiselt selle üle, milline on metsa jätkusuutlik raiemaht. Kodanikuühendused näitasid selle aasta jooksul oma valmisolekut ja võimet keskkonna ja tööstusega seotud probleemidesse süvitsi tungida - inimestele on tähtis, millise maa me jätame oma lastele. Eriplaneeringu lõpetamine näitab Eestit küpse demokraatliku ühiskonnana.»