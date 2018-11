Valdavalt venekeelse õppega Annelinna gümnaasium on tegutsenud 1983. aastast hoones, mis pole seni suuremat remonti näinud. Kooli direktori Hiie Asseri sõnul on koolipere juba viimased kümme aastat tundnud, et nüüd võiks remonti teha. Kuigi hoones on välja vahetatud küttesüsteem ja aknad ning poolteist aastat tagasi valmis käsitöö- ja kokandusklass, on ülejäänud hoone väsinud.