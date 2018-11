Ülikooli raamatukogus avatakse portreenäitus Tartu kultuuriinimestest

Portreteerimine on igale kunstnikule proovikivi. «Lisaks heale pildile peaks sellelt paistma ka äratuntav karakter,» rääkis Lemberpuu. «Loodame, et vaataja tunneb piltidelt ära meie kultuuriinimesed ja avastab nende puhul ka mõne nüansi, mille on tabanud kunstnik.»