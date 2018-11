Tartu abilinnapea krooniti täringujalgpallis Eesti meistriks

«Jube äge tunne on!» rõõmustas Monica Rand pärast autasustamist. «Ütlesin juba täna hommikul, et lähen Tallinnasse Eesti meistri tiitlit võitma – ja siin see on! Ega mul täna kindlat taktikat polnud. Kõik mängud sai mängitud valgena. Kõige huvitavam oli alagrupimäng minu ja Sören Kaldma vahel, sest meil oli mõlemal hästi palju võimalusi ja lõpetasime 3:3 viigiga. See oli mu ainuke viik tänasel turniiril! Järgmisel aastal tulen ikka tagasi!»