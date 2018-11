Tartu piirkonnapolitseinik Anneli Jürison rääkis, et Veiko lahkus Tartus Ööbiku tänaval asuvast kodust laupäeva hommikul enne kella 8 ning jättis minnes maha oma isiklikud asjad, telefoni ja arvuti.

«Paraku pole seni veel täpsemalt teada, kuhu ta oma kodutänavalt edasi võis liikuda, kuid seni kogutud info annab alust arvata, et tema tervis või ka elu võib ohus olla,» lisas piirkonnapolitseinik.

Ta selgitas, et möödunud päevil on politseinikud kontrollinud erinevaid aadresse, kus noormees liikuda või peatuda võiks, kui seni meest tabada ei ole õnnestunud.

«Ka oleme suheldud tema pere, lähedaste ja tuttavatega, ent keegi ei ole Veikot lähipäevil näinud ega temast midagi kuulnud. Noore mehe isikukirjelduse oleme edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes teda piirkonnast leida püüavad, ent mehe leidmisel saab abiks olla igaüks, kes on Veikot pärast laupäeva hommikut kusagil liikvel näinud ja selle tähelepaneku politseile edasi annab,» rääkis Jürison.

Noor mees on pigem kinnine ja võõrastega suhtlema ei kipu. Ta on umbes 182 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Tal on lühikesed heledad juuksed ning rohekat värvi silmad. Kodust lahkudes oli tal seljas õhuke musta värvi jope ja jalas mustad teksapüksid.