Kliinikumi ülemarsti ametist tagasiastunud Margus Ulst alustab tööd Valga haigla juhina

Lõuna-Eesti Postimehega peetud vestluses ütles Ulst, et pikemalt võib ta ülemarsti ametist tagasiastumist kommenteerida hiljem. Ulst endal süüd ei näe ja arvab, et ametiühingud tundsid ennast solvatuna. «Kliinikumi arstid said väga hästi aru, mida ma ütlesin ja silmas pidasin,» ütles ta.