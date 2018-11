Hakkame sättima! Erakonnad viimistlevad riigikogu valimisteks nimekirju

Niisamuti on varuga koostatud praeguse peaministripartei Keskerakonna Tartu kandidaatide nimekiri – on tosin nime. Piirkonna esimees ja praegugi riigikogu liige Aadu Must ei teinud saladust, et esinumbriks jääb tema, aga ülejäänud koosseisust – vara veel öelda.