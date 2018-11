Hea tulemus. Tartu-Helsingi liinil ületas lennukite täitumus 64 protsenti

Selle aasta oktoobri tulemus on mullusega võrreldes 81 inimest enam, aga siis olid Finnairil lennud seitse päeva nädalas, nüüd on kuuel päeval.

«Omalt poolt võin öelda, et reisija hakkab uue graafikuga harjuma ning see on hästi vastu võetud,» ütles Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk.