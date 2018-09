Lodjakoja laiendusest on unistatud juba kaheksa aastat. Ehk läheb tuleval suvel õnneks ning viimaks lüüakse kopp maasse.

Juba kaheksa aastat tagasi soovisid Tartu linn ja Emajõe lodjaselts jõudsalt laiendada Ujula tänaval asuvat praegust lodjakojaala ning ehitada sinna 2400-ruutmeetrise väikelaevade ehitus- ja remondihalli. Koostati ka hoone projekt ja väljastati ehitusluba, kuid et erinevatest projektidest loodetud rahastust ei saadud, jäi asi soiku.

